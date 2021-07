Nuovo Anno Scolastico, Costa: Necessario Ricominciare in Presenza (Di lunedì 5 luglio 2021) Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa si esprime in merito al Nuovo Anno Scolastico durante ‘Che giorno è’, su Rai Radio 1. “Non ci possiamo assolutamente permettere di non riprendere l’Anno Scolastico ... Leggi su youreduaction (Di lunedì 5 luglio 2021) Il sottosegretario alla Salute Andreasi esprime in merito aldurante ‘Che giorno è’, su Rai Radio 1. “Non ci possiamo assolutamente permettere di non riprendere l’...

Advertising

tvdellosport : ?? SARRI ROMPE IL SILENZIO Dopo un anno dall’addio alla #Juventus torna a parlare #MaurizioSarri. Stasera alle 23… - ignaziocorrao : Dopo aver distrutto tutto, esercitato abusivamente per un anno e mezzo il ruolo di capo della prima forza politica… - salvinimi : @Lacasespoglia ????????io capisco tutto. Purtroppo vado di nuovo a Marina di Grosseto e non in Sardegna anche quest'anno ???????????????????????????? - CuocoFiorellino : RT @nerosalvo: Sta per aprire il nuovo negozio di Livorno abbiamo da un anno parte del personale in formazione e oggi per l'ennesima volta… - nerosalvo : Sta per aprire il nuovo negozio di Livorno abbiamo da un anno parte del personale in formazione e oggi per l'ennesi… -