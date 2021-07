Notte tranquilla per Papa Francesco dopo l'operazione al Gemelli (Di lunedì 5 luglio 2021) AGI - Papa Francesco ha trascorso la prima Notte al Policlinico Gemelli di Roma dopo l'operazione chirurgica per stenosi diverticolare del sigma. Secondo quanto si apprende, il Papa ha reagito bene all'intervento condotto in anestesia generale. La nottata è apparentemente filata via tranquilla. Le finestre della sezione del decimo piano dell'ospedale che ospita Francesco sono rimaste chiuse per tutta la Notte. In uno dei parcheggi dell'ospedale romano, fotografi e cameramen, insieme ai giornalisti, hanno puntato lo sguardo ... Leggi su agi (Di lunedì 5 luglio 2021) AGI -ha trascorso la primaal Policlinicodi Romal'chirurgica per stenosi diverticolare del sigma. Secondo quanto si apprende, ilha reagito bene all'intervento condotto in anestesia generale. La nottata è apparentemente filata via. Le finestre della sezione del decimo piano dell'ospedale che ospitasono rimaste chiuse per tutta la. In uno dei parcheggi dell'ospedale romano, fotografi e cameramen, insieme ai giornalisti, hanno puntato lo sguardo ...

