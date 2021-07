Notte tranquilla al Gemelli per papa Francesco: "Il Pontefice ha reagito bene all'operazione" (Di lunedì 5 luglio 2021) Bergoglio era arrivato nell'ospedale romano nel primo pomeriggio per un'operazione programmata a causa di una stenosi diverticolare del colon. Dopo le ore in sala operatoria in anestesia totale resterà ricoverato per almeno cinque giorni. Mattarella: "Da me e da tutti gli... Leggi su repubblica (Di lunedì 5 luglio 2021) Bergoglio era arrivato nell'ospedale romano nel primo pomeriggio per un'programmata a causa di una stenosi diverticolare del colon. Dopo le ore in sala operatoria in anestesia totale resterà ricoverato per almeno cinque giorni. Mattarella: "Da me e da tutti gli...

