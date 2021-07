Non solo Locatelli, Allegri ha scelto il nuovo centravanti (Di lunedì 5 luglio 2021) Il calciomercato della Juventus potrebbe partire dall’affondo su Locatelli, ma attenzione anche alle strategie per quel che riguarda la fase offensiva. Allegri ha già individuato il suo nuovo centravanti Il calciomercato della Juventus potrebbe basarsi su tre o quattro acquisti e altrettante cessioni. Nessuna spesa folle, salvo un clamoroso addio di Cristiano Ronaldo. I bianconeri Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 5 luglio 2021) Il calciomercato della Juventus potrebbe partire dall’affondo su, ma attenzione anche alle strategie per quel che riguarda la fase offensiva.ha già individuato il suoIl calciomercato della Juventus potrebbe basarsi su tre o quattro acquisti e altrettante cessioni. Nessuna spesa folle, salvo un clamoroso addio di Cristiano Ronaldo. I bianconeri Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

borghi_claudio : Centomila firme per i referendum giustizia in un weekend vogliono dire tre cose: 1) La gente ha un desiderio fortis… - RobertoBurioni : Le nuove varianti sono un problema molto grave. Ma solo per chi non ha completato il ciclo di vaccinazione con un v… - RobertoBurioni : La riservatezza sui dati sanitari è sacrosanta. Però lo stato vaccinale non riguarda solo la persona stessa, ma anc… - btstaevsuga : RT @CHl4RA: Non sto riuscendo ad avere molta visibilità e mi dispiace tantissimo perché ci sto mettendo veramente tanto impegno in questo s… - Bender45327059 : RT @lerbobuono: Mi sembrava la cosa giusta, i miei figli volevano entrambi la brioche per colazione in casa c'era solo una brioche dico fac… -