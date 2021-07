"Non è un nostro obiettivo". Dopo il flop, da Binotto queste parole: boss Ferrari fuori controllo? (Di lunedì 5 luglio 2021) Un altro weekend con poche luci e molte ombre sulla Ferrari, quello che si è appena chiuso in Austria, al secondo Gp vinto ancora da Max Verstappen. Carlos Sainz chiude al quinto posto, davanti a Sergio Perez superato "virtualmente", grazie a una doppia penalità di cinque secondi. Charles Leclerc ottavo, Dopo un duro scontro in pista proprio con Perez (scontro che è valso al Messicano le due penalità) e Dopo un errore di strategia relativo ai pit-stop che ne ha un poco compromesso la gara. Insomma, le Ferrari sembrano tornare un poco indietro Dopo aver mostrato grossi progressi nelle precedenti gare. ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) Un altro weekend con poche luci e molte ombre sulla, quello che si è appena chiuso in Austria, al secondo Gp vinto ancora da Max Verstappen. Carlos Sainz chiude al quinto posto, davanti a Sergio Perez superato "virtualmente", grazie a una doppia penalità di cinque secondi. Charles Leclerc ottavo,un duro scontro in pista proprio con Perez (scontro che è valso al Messicano le due penalità) eun errore di strategia relativo ai pit-stop che ne ha un poco compromesso la gara. Insomma, lesembrano tornare un poco indietroaver mostrato grossi progressi nelle precedenti gare. ...

