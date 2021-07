“Non è giusto”. Viviana Parisi e il piccolo Gioele senza sepoltura, si scopre solo ora (Di lunedì 5 luglio 2021) Si torna a parlare sul caso che ha tenuto prima col fiato sul collo, poi sui capelli, milioni di italiani. Ci riferiamo alla terribile scomparsa e morte di Viviana Parisi e del figlio Gioele. A distanza di un anno, incredibile a dire, ancora non si conoscono le cause del decesso nei boschi di Caronia. E se dobbiamo dirla tutta, neanche le cause che hanno portata la giovane madre in ‘fuga’ in quel curioso modo. Quello che merge in queste ore, tuttavia, è un particolare ancora più atroce: sembra infatti che mamma e figlio non siano ancora stati sepolti perché, come denunciato dai legali della famiglia della donna, non è stata depositata ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 5 luglio 2021) Si torna a parlare sul caso che ha tenuto prima col fiato sul collo, poi sui capelli, milioni di italiani. Ci riferiamo alla terribile scomparsa e morte die del figlio. A distanza di un anno, incredibile a dire, ancora non si conoscono le cause del decesso nei boschi di Caronia. E se dobbiamo dirla tutta, neanche le cause che hanno portata la giovane madre in ‘fuga’ in quel curioso modo. Quello che merge in queste ore, tuttavia, è un particolare ancora più atroce: sembra infatti che mamma e figlio non siano ancora stati sepolti perché, come denunciato dai legali della famiglia della donna, non è stata depositata ...

