“Non c’era perché non l’ha voluta”. Kate Middleton assente nel giorno di Diana. Nuova tempesta sulla Royal family (Di lunedì 5 luglio 2021) A fare discutere, stavolta, è Kate Middleton. La duchessa di Cambridge è stata infatti assente della cerimonia di inaugurazione della statua in onore di Lady Diana. Dietro, c’è una questione molto seria. E intanto la pace tra William e Harry sembra molto lontana. Nel giardino di Kensington Palace, il preferito da Diana, i due fratelli hanno cercato di mostrarsi uniti dopo mesi di attacchi e accuse reciproche. William e Harry hanno scambiato qualche battuta con gli zii Spencer, unici invitati della cerimonia nel giorno in cui Diana avrebbe dovuto compiere 60 anni. Tra i ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 5 luglio 2021) A fare discutere, stavolta, è. La duchessa di Cambridge è stata infattidella cerimonia di inaugurazione della statua in onore di Lady. Dietro, c’è una questione molto seria. E intanto la pace tra William e Harry sembra molto lontana. Nel giardino di Kensington Palace, il preferito da, i due fratelli hanno cercato di mostrarsi uniti dopo mesi di attacchi e accuse reciproche. William e Harry hanno scambiato qualche battuta con gli zii Spencer, unici invitati della cerimonia nelin cuiavrebbe dovuto compiere 60 anni. Tra i ...

Advertising

borghi_claudio : @chedisagio Scusa eh, ma non trovi anche tu una LIEVISSIMA illogicità nella narrazione? Prima c'era la Gran Bretag… - agorarai : 'Lo Stato a Santa Maria Capua Vetere non c'era. Quelle persone erano inermi e consegnate alla tutele dello Stato, n… - adelphiedizioni : Domani fa il suo esordio in libreria una nuova collana ('Lezioni di scienza”) e non c’era modo migliore per iniziar… - AliStylinson_28 : RT @themoon_Lilo: ??Prima che il fandom dei BTS inizi a citare: non ho nulla contra di voi, il gruppo o la musica: ho nominato loro perché… - aurymissesharry : RT @themoon_Lilo: ??Prima che il fandom dei BTS inizi a citare: non ho nulla contra di voi, il gruppo o la musica: ho nominato loro perché… -

Ultime Notizie dalla rete : Non c’era Malika Chalhy, Fabrizio Corona non ha dubbi: “Vi stanno prendendo per il cu**”. La storia Il Fatto Quotidiano