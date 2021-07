Nigeria | nuovo attacco ai cristiani | i terroristi islamici rapiscono 140 studenti da un collegio

(Di lunedì 5 luglio 2021) Uomini armati hanno fatto irruzione in un liceo cristiano protestante (battista) e hanno rapito almeno 140a Kaduna, nel nord-ovest della. Lo denuncia un insegnante della Bethel Baptist High School, Emmanuel Paul, aggiungendo che altri 25sono riusciti a sfuggire al sequestro. Un funzionario di polizia ha dichiarato di non avere dati sul numero esatto dirapiti. Ieri a Kano erano state rapite almeno otto persone in un centro medico. LEGGI ANCHE, l'orrore si ripete: un gruppo armato fa irruzione in una scuola e rapisce 317 ...

