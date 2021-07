Nigeria | milizie armate rapiscono 140 studenti di un liceo cristiano

(Di lunedì 5 luglio 2021) Un commando di uomini armati ha fatto irruzione in unprotestante di orientamento battista nella regione di Kaduna, in. Secondo quanto ha riferito un insegnante avrebbero ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Nigeria milizie

TGCOM

...diventando un problema sempre più frequente in. Secondo le autorità locali, dietro ci sarebbero dei 'banditi', termine generico per identificare rapitori, ladri di bestiame e altre, ...Più a sud invece, è Boko Haram ina preoccupare maggiormente nonostante l a recente ... così come dallesciite filo iraniane, al locale esercito in Iraq. Il fondamentalismo ha quindi ...Un gruppo di uomini si è introdotto nell'istituto nel nord-ovest del Paese. Secondo le autorità 25 ragazzi sarebbero riusciti a fuggire ...NDA minaccia Abuja di attacchi alle infrastrutture energetiche e ai politici che cooperano con il governo. Ci sono legami tra la ricomparsa e l’espansione di ISWAP?