Niente come un ciclo di bagni di sale preparano il corpo all'estate. Se poi ci si abbina la dieta giusta... (Di lunedì 5 luglio 2021) Si parla tanto di talassoterapia, ma cos’è davvero? Un trattamento di bellezza e benessere che «in realtà è una pratica millenaria, capace di stimolare, rimineralizzare e rilassare l’organismo» spiega il dottor Luca Colucci, medico nutrizionista. «Il principio fondamentale si basa sul fatto che il plasma umano e l’acqua di mare hanno simili concentrazioni di minerali. Una volta immerso, il corpo assorbe gli oligoelementi di cui necessita attraverso i pori della pelle, ristabilendo l’equilibrio naturale generale». C Il mare nel beautycase ... Leggi su iodonna (Di lunedì 5 luglio 2021) Si parla tanto di talassoterapia, ma cos’è davvero? Un trattamento di bellezza e benessere che «in realtà è una pratica millenaria, capace di stimolare, rimineralizzare e rilassare l’organismo» spiega il dottor Luca Colucci, medico nutrizionista. «Il principio fondamentale si basa sul fatto che il plasma umano e l’acqua di mare hanno simili concentrazioni di minerali. Una volta immerso, ilassorbe gli oligoelementi di cui necessita attraverso i pori della pelle, ristabilendo l’equilibrio naturale generale». C Il mare nel beautycase ...

