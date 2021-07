Nico Mannion, il nuovo fenomeno del basket italiano che ha trascinato la Nazionale alle Olimpiadi (Di lunedì 5 luglio 2021) Dopo 17 anni dall’ultima volta l’Italia sportiva si è risvegliata con la consapevolezza di avere all’Olimpiade di Tokyo la squadra maschile di pallacanestro, che ieri ha surclassato la Serbia a Belgrado per 95-102, giocando una delle migliori partite della sua storia, staccando così il biglietto per il Sol Levante. La squadra, guidata saggiamente da coach Romeo ‘Meo’ Sacchetti, era orfana di tre pedine fondamentali come Belinelli e Datome (i quali hanno declinato la convocazione) e anche di Gallinari, tutt’ora impegnato nelle Finals di NBA con i suoi Atlanta Hawks. Chi è Niccolò Mannion, storia e carriera Niccolò Mannion Allora le redini da ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 5 luglio 2021) Dopo 17 anni dall’ultima volta l’Italia sportiva si è risvegliata con la consapevolezza di avere all’Olimpiade di Tokyo la squadra maschile di pallacanestro, che ieri ha surclassato la Serbia a Belgrado per 95-102, giocando una delle migliori partite della sua storia, staccando così il biglietto per il Sol Levante. La squadra, guidata saggiamente da coach Romeo ‘Meo’ Sacchetti, era orfana di tre pedine fondamentali come Belinelli e Datome (i quali hanno declinato la convocazione) e anche di Gallinari, tutt’ora impegnato nelle Finals di NBA con i suoi Atlanta Hawks. Chi è Niccolò, storia e carriera NiccolòAllora le redini da ...

