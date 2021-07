Net Insurance e Figenpa | nuovo accordo di bancassicurazione

Advertising

_Net_Insurance : Net Insurance prosegue la crescita nella bancassurance Firmato un nuovo accordo con #Figenpa finalizzato alla dist… - JulienBecker100 : RT @_Net_Insurance: - INSURTECH, ACCELERAZIONE DA LOCKDOWN - Ne parleranno questa mattina alle ore 10.00 @an_battista, CEO di Net Insuranc… - MCins_ : RT @_Net_Insurance: - INSURTECH, ACCELERAZIONE DA LOCKDOWN - Ne parleranno questa mattina alle ore 10.00 @an_battista, CEO di Net Insuranc… - _Net_Insurance : 'Il Dna bancassicurativo di Net che è fondato sul concetto di partnership ci ha aiutato a gestire le collaborazioni… - _Net_Insurance : 'La digitalizzazione è un fenomeno pervasivo che è tanto più rilevante quanto più pervade i business tradizionali,… -

Ultime Notizie dalla rete : Net Insurance

Teleborsa

e Figenpa hanno siglato una partnership distributiva finalizzata al collocamento di prodotti assicurativi nella bancassicurazione danni non - auto. Le polizzeverranno ...to invest in carbon credit streaming arrangements to achieve- zero climate goals. Market ... By Services (Transportation & Warehousing, Packaging & Documentation,, and Value - added ...(Teleborsa) - Net Insurance e Figenpa hanno siglato una partnership distributiva finalizzata al collocamento di prodotti assicurativi nella bancassicurazione danni non-auto. Le polizze Net Insurance ...Il Ftse Aim Italia ha terminato a +0,1%, rispetto al +1,1% del London Ftse Aim 100 e al +0,8% del London Ftse Aim All Share. Sono passati di mano 10,8 milioni di pezzi, un volume inferiore a quello de ...