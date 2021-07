Nessuna neutralità, lo sport è politica (Di lunedì 5 luglio 2021) Il rifiuto di colorare gli stadi per i diritti di Lgbt e di inginocchiarsi contro il razzismo è frutto di ipocrisia e ignoranza. Il rifiuto di schierarsi con i deboli Leggi su espresso.repubblica (Di lunedì 5 luglio 2021) Il rifiuto di colorare gli stadi per i diritti di Lgbt e di inginocchiarsi contro il razzismo è frutto di ipocrisia e ignoranza. Il rifiuto di schierarsi con i deboli

Ultime Notizie dalla rete : Nessuna neutralità Nessuna neutralità, lo sport è politica (di Michela Murgia) Il presidente della Uefa, uno di quelli che oggi pretendono la neutralità del calcio rispetto alle questioni politiche, da quell'ipotetico banco di scuola riscoprirebbe forse che la maratona, una ...

