Nessun ritardo sui vaccini Figliuolo alle Regioni | si può andare spediti

(Di lunedì 5 luglio 2021), assicura il commissario Francesco Paolo. In un’intervista al Corriere della Sera, il generale replica ai governatori affermando che “le dosi sono sufficienti per procederenella campagna vaccinale” e raggiungere l’obiettivo dichiarato dell’immunità di gregge entro fine settembre. Tuttavia, lelamentano ritardi. “Se confrontiamo luglio con giugno c’è una flessione del 5% deiPzifer e Moderna, non parlerei di ritardi. Tra luglio e settembre avremo un approvvigionamento di circa 45,5 milioni di dosi di questi, che ...

, assicura il commissario Francesco Paolo Figliuolo. In un'intervista al Corriere della Sera , il generale replica ai governatori affermando che 'le dosi sono sufficienti per procedere ...Le dosi sono sufficienti per procedere spediti nella campagna vaccinale ". Ai governatori che lamentano ritardi nelle consegne, il commissario Francesco Paolo Figliuolo risponde diretto. E assicura ...Nessuna riprogrammazione per le altre fasce d’età. Previsto per Ferragosto l’arrivo di altre 50mila dosi di vaccino mRNA Ancora un cambiamento nella programmazione delle prime somministrazioni di va ...La campagna vaccinale della Repubblica di San Marino che si basa fondamentalmente sullo Sputnik funziona ed è efficace: lo sostiene il governo del Titano che, venerdì, si è incontrato con i vertici de ...