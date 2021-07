Nessun decesso in Lombardia a causa del Covid-19. E a Bergamo un solo nuovo caso (Di lunedì 5 luglio 2021) Nessun decesso in Lombardia a causa del Covid-19. Continuano a diminuire i ricoverati nei reparti (-31). A fronte di 9.044 tamponi effettuati, sono 51 i nuovi positivi (0,5%). Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 5 luglio 2021)indel-19. Continuano a diminuire i ricoverati nei reparti (-31). A fronte di 9.044 tamponi effettuati, sono 51 i nuovi positivi (0,5%).

