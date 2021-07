Nazionale e Napoli sotto i riflettori di Radio Marte (Di lunedì 5 luglio 2021) Nazionale – Napoli — Pistocchi, Palliggiano, Galderisi e Marolda soni intervenuti a Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” , per parlare della Nazioanale, del Napoli, di Sacchi, Immobile, Belotti, Barella Insigne ed altro. Questi i lro interventi riportati da ReteCalcio.Net: Maurizio Pistocchi, giornalista, su Sacchi, Immobile, Belotti, Barella Insigne e sulla Nazionale “Sacchi non è stato un rivolzionario, ha sviluppato idee di calcio che erano già state portate da altri, come l’Olanda e l’Argentina. Lui ha cambiato la mentalità del giocatore ... Leggi su retecalcio (Di lunedì 5 luglio 2021)— Pistocchi, Palliggiano, Galderisi e Marolda soni intervenuti anel corso della trasmissione “Sport Live” , per parlare della Nazioanale, del, di Sacchi, Immobile, Belotti, Barella Insigne ed altro. Questi i lro interventi riportati da ReteCalcio.Net: Maurizio Pistocchi, giornalista, su Sacchi, Immobile, Belotti, Barella Insigne e sulla“Sacchi non è stato un rivolzionario, ha sviluppato idee di calcio che erano già state portate da altri, come l’Olanda e l’Argentina. Lui ha cambiato la mentalità del giocatore ...

Advertising

mirkocalemme : 109 gol e 85 assist in 397 gare con il #Napoli, 10 reti e nove passaggi vincenti in 45 presenze con l'#Italia, deci… - Enzovit : Nazionale e Napoli sotto i riflettori di Radio Marte - paranzafritta : RT @RaffaeleDeSa: #Italia - Pastore (IlFoglio): '#Insigne è il leader tecnico della Nazionale' - DirTecno : RT @Confindustria: ?? Save the date | #6luglio, ore 10.30 Quest’anno la #SettimanaCulturaImpresa festeggia il suo ventennale. Il primo even… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Calcio a 5, il nazionale Molitierno è un nuovo portiere del Napoli Futsal: “Voglio vincere con questa maglia” https://t… -