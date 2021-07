NASCAR: Elliott fa il patriota a Road America (Di lunedì 5 luglio 2021) Per il 4 luglio, l’Indipendence Day Americano, la NASCAR mette in piedi lo show sulla pista stradale più bella del paese, Road America. La Jokey Made in America 250 regala spettacolo dal primo all’ultimo giro, ed un vincitore degno di nota come Chase Elliott. Il campione in carica conferma la sua fama di Road racer, aggiudicandosi per distacco la corsa a dispetto del fatto di essere partito dal fondo. Chase precede di oltre sei secondi Christopher Bell, che batte nei giri finali il compagno di squadra Kyle Busch. Il due volte iridato precede suo fratello Kurt, che assieme ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 5 luglio 2021) Per il 4 luglio, l’Indipendence Dayno, lamette in piedi lo show sulla pista stradale più bella del paese,. La Jokey Made in250 regala spettacolo dal primo all’ultimo giro, ed un vincitore degno di nota come Chase. Il campione in carica conferma la sua fama diracer, aggiudicandosi per distacco la corsa a dispetto del fatto di essere partito dal fondo. Chase precede di oltre sei secondi Christopher Bell, che batte nei giri finali il compagno di squadra Kyle Busch. Il due volte iridato precede suo fratello Kurt, che assieme ...

