Nascar | a Road America Elliott vince e non perdona

Advertising

CorriereQ : Nascar: Elliott sale in cattedra al Road America - Italiaracing : In #NASCAR a Road America, Elliott si conferma il re degli stradali - StockCarLiveITA : Buongiorno a tutti. Chase Elliott ha ufficialmente vinto a Road America, Chase Briscoe invece aveva due bulloni non… - RCLatin1 : RT @RCLatin2: FIN DE LA CARRERA !!! IMPRESIONANTE TRIUNFO DE @chaseelliott !!! SEGUNDO BELL, TERCERO KY BUSCH !!! LUEGO: KU BUSCH, HAMLIN,… - RCLatin2 : FIN DE LA CARRERA !!! IMPRESIONANTE TRIUNFO DE @chaseelliott !!! SEGUNDO BELL, TERCERO KY BUSCH !!! LUEGO: KU BUSC… -

Ultime Notizie dalla rete : Nascar Road

Chase Elliott è tornato al successo nell'appuntamento diAmerica delladopo l'affermazione ottenuta al Circuit of the America in Texas. Il pilota del team Hendrick si è confermato l'uomo da battere sui tracciati stradali, vincendo sulla quinta ...Archiviata la prima frazione, conquistata da Byron, la prova si è riaperta sotto il controllo di Cindric e DiBenedetto. I due piloti Ford si sono sfidati per la prima piazza fino a 6 giri dalla ...Partito trentaseiesimo per via delle caution in qualifica, il pilota del team Hendrick si prende il record di vittorie su circuiti stradali ...Un nuovo road couse entra nella bacheca di Chase Elliott. Il #9 di Hendrick Motorsport conquista la prova di Road America della NASCAR Cup Series dominando l'ultima fase dell'evento. Il campione in ca ...