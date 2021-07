Napoli, rinnovo di contratto per Di Lorenzo: i dettagli (Di lunedì 5 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Giovanni Di Lorenzo ha trovato l’accordo con la società partenopea per il rinnovo e il prolungamento del contratto fino al 2026. La notizia è stata riportata da Gianluca di Marzio. Il classe 1993 aveva un contratto con il Napoli fino al 2025, ma la durata verrà estesa fino al 2026. Si tratta già del secondo rinnovo di contratto in due anni per Di Lorenzo. Il terzino del Napoli ora è focalizzato sulla Nazionale e dopo l’Europeo avrà anche modo di conoscere il suo nuovo allenatore, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Giovanni Diha trovato l’accordo con la società partenopea per ile il prolungamento delfino al 2026. La notizia è stata riportata da Gianluca di Marzio. Il classe 1993 aveva uncon ilfino al 2025, ma la durata verrà estesa fino al 2026. Si tratta già del secondodiin due anni per Di. Il terzino delora è focalizzato sulla Nazionale e dopo l’Europeo avrà anche modo di conoscere il suo nuovo allenatore, ...

