Napoli | nome nuovo per il centrocampo | piace a Spalletti | lo svizzero Zakaria

Advertising

GaeBrancaccio : @mister_fantasy @Parthenope_MH17 @ADeLaurentiis Facciamo una cosa. Il nome di un presidente di serie A che vorres… - Milanista_Serio : #Milan ??6/7/21 [PT1] ??Passi avanti nella trattativa che porterà Kaio Jorge al #Milan, ma sarà un operazione per Ge… - mick_napoli_ : @MenniDead Nome ig, chiedo per una ricerca scientifica - Scisciano : Grane campane per il M5S: spaccature e dissensi anche a Napoli: Napoli, 5 Luglio – A sentire le voci di buona parte… - severino_nappi : Clemente e tutti gli altri pezzi dell’amministrazione più disastrosa della storia partenopea, nel più classico stil… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli nome

TUTTO mercato WEB

...pessimista tra tutti è Cesare Moreno che il maestro non lo fa a scuola ma tra le strade di: "... Indella parità di trattamento tagliano teste". Moreno non nasconde nemmeno un altro fenomeno: ...... e l'identikit risponderebbe a una sorpresa (ma non troppo) come quello del bosniaco, ex ... CALCIOMERCATO/ Insigne e Zielinski via? Berge e Zakaria vicini al sìLa Lazio accelera sul mercato in vista del ritiro di Auronzo di Cadore. Hysaj e Felipe Anderson sono a un passo.Su di lui è forte l’interesse anche di Juventus e il Napoli, ma Maldini e Massara sarebbero segnalati in pole. Kaio Jorge a gennaio sarà svincolato La Juventus, invece, per ora non avrebbe ancora ...