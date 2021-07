Napoli, lavori galleria Vittoria: formalizzato l’accordo sull’intervento di manutenzione (Di lunedì 5 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E’ stato formalizzato l’accordo sul finanziamento dell’intervento di manutenzione per la galleria Vittoria a Napoli. Lo rende noto il Comune i Napoli. Due milioni di euro erogati da Rfi, per una rimodulazione dei precedenti impegni con il Comune di Napoli. La stipula propedeutica alla sottoscrizione di un’ulteriore specifica Convenzione tra Anas e Comune di Napoli relativa all’attuazione operativa dei lavori. Oggi è stata sottoscritta la Convenzione approvata dalla ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– E’ statosul finanziamento dell’intervento diper la. Lo rende noto il Comune i. Due milioni di euro erogati da Rfi, per una rimodulazione dei precedenti impegni con il Comune di. La stipula propedeutica alla sottoscrizione di un’ulteriore specifica Convenzione tra Anas e Comune direlativa all’attuazione operativa dei. Oggi è stata sottoscritta la Convenzione approvata dalla ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli lavori Amalfitana, record di abusi: 120 denunce in 6 mesi Secondo i militari, inoltre, erano stati effettuati lavori ad alcune camere che necessitavano di autorizzazioni specifiche. Le forze dell'ordine, inoltre, in diverse abitazioni della Costiera ...

Lamorgese a Napoli per giornata studi sul prefetto Falco ... cui seguirà una breve discussione tra i relatori, il Prefetto di Napoli, Marco Valentini, il ... È stata invitata a concludere i lavori il Ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese".

Pozzuoli, lavori in via Solfatara: la direttrice verso Napoli chiusa fino al 14 luglio Corriere del Mezzogiorno Lavoro: in piazza a Napoli disoccupati e addetti manutenzione Doppia manifestazione per il lavoro oggi a Napoli dove in Piazza del Plebiscito si sono ritrovati gli addetti alla manutenzione stradale regionale, in scadenza di contratto, e i disoccupati che chiedo ...

Barumini e Pompei, l'archeologia dell'Unesco traina il turismo Barumini e Pompei, forti attrattori a livello mondiale, insieme per trainare il turismo archeologico. Il Centro Lilliu del comune sardo ospita fino al 10 gennaio la mostra "Humanum. Sardegna e Campani ...

