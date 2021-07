Napoli, intervento alla spalla sinistra per Dries Mertens: stop di almeno tre settimane (Di lunedì 5 luglio 2021) L’attaccante del Napoli, Dries Mertens, dopo l’eliminazione del suo Belgio ai quarti di finale di Euro 2020 contro l’Italia, si è sottoposto ad un intervento di stabilizzazione della spalla sinistra, effettuato dal dottor Declercq sotto la supervisione del dottor Canonico. A rendere nota la notizia è stato proprio il club partenopeo attraverso una nota pubblicata sul proprio sito: “Il giocatore osserverà un periodo di riposo di 2-3 settimane e poi inizierà il percorso riabilitativo”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 5 luglio 2021) L’attaccante del, dopo l’eliminazione del suo Belgio ai quarti di finale di Euro 2020 contro l’Italia, si è sottoposto ad undi stabilizzazione della sp, effettuato dal dottor Declercq sotto la supervisione del dottor Canonico. A rendere nota la notizia è stato proprio il club partenopeo attraverso una nota pubblicata sul proprio sito: “Il giocatore osserverà un periodo di riposo di 2-3e poi inizierà il percorso riabilitativo”. SportFace.

Advertising

claudioruss : Dries #Mertens in giornata si è sottoposto in Belgio ad intervento di stabilizzazione della spalla sx da parte del… - ForzAzzurri1926 : NAPOLI, UFFICIALE NUOVO INTERVENTO ALLA SPALLA, ALTRO LUNGO STOP PER LUI. ECCO I TEMPI DI RECUPERO, I DETTAGLI >>>>… - NCN_it : #UFFICIALE – #MERTENS, INTERVENTO ALLA SPALLA EFFETTUATO IN BELGIO: ECCO I TEMPI DI RECUPERO #Napoli #SSCNapoli - CalcioPillole : L'attaccante del #Napoli Dries #Mertens si è operato alla spalla con un intervento chirurgico mirato a stabilizzarla - HCE__ : RT @claudioruss: Dries #Mertens in giornata si è sottoposto in Belgio ad intervento di stabilizzazione della spalla sx da parte del dott. D… -