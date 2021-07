Napoli | derubano bagnante mentre si tuffa a mare | inseguiti e arrestati due ladri

Leggi su teleclubitalia

(Di lunedì 5 luglio 2021) Siper fare un bagno ma al ritorno in spiaggia nota due uomini impossessarsi del suo telefonino. E’ successo in via Partenope, a, nei pressi della rotonda Diaz. Due uomini sono finiti in manette., rubano il cellulare a unsi fa il bagno:Ieri pomeriggio gli agenti L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.