Napoli | De Laurentiis ha scaricato Lorenzo Insigne?

(Di lunedì 5 luglio 2021) Aurelio Dedue strade che stanno pian piano dividendosi. Il patron delha detto poche ma significative parole durante il suo intervento al Jambo: “Il futuro di? E’ un prodotto del vivaio, Santoro che ora è tornato con noi, un napoletano che conosce il territorio, lo scovò tanti anni fa. Dipende da lui, se poimi dice che si è stancato e non vuole rilegarsi e girare l’Europa, sarà una sua decisione, non certo nostra”. Parole quelle del patron delche fanno seguito alla conferenza stampa di qualche giorno fa in cui ...

Advertising

claudioruss : Il presidente del #Napoli Aurelio De Laurentiis a margine della presentazione di una mostra su Diego Armando… - DiMarzio : #Napoli, le parole di #DeLaurentiis sul futuro di #Insigne - 1926_cri : Io ve lo dico da adesso. Se De Laurentiis non rinnoverà Insigne, mi passerà di molto la voglia di vedere il Napoli.… - notizie_milan : De Laurentiis su Insigne: “Se lascerà Napoli sarà una scelta sua” - SSCNapoli_FL : ?? | Quello di Giovanni Di Lorenzo col Napoli non è tecnicamente un rinnovo, bensì De Laurentiis ha deciso di utiliz… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Laurentiis

2 'Sto andando a Milano per una riunione molto importante'. Così, poche ore fa, il presidente delAurelio Deaveva congedato i cronisti, diretto verso il capoluogo lombardo. Secondo quanto appreso da calciomercato.com , in serata è in programma una riunione tra alcuni club di ...Ilha chiuso l'accordo per il rinnovo di uno degli azzurri impegnati ad Euro2020: intesa raggiunta fino al 2026Da Euro 2020 al rinnovo con il, trattativa in dirittura d'arrivo. Uno degli azzurri impegnati con la Nazionale agli Europei è vicino alla firma del prolungamento di contratto con il club partenopeo. Si tratta di Giovanni Di ...Francesco Marolda, giornalista, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte a Marte Sport Live, tra le altre cose anche di Gattuso ...Hakimi a Parigi: è fatta per il Psg. Fatta per il ritorno dell'esterno in biancoceleste. Milan, Hauge può partire ma serve l'offerta giusta ...