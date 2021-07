Napoli, accordo trovato per il rinnovo di Di Lorenzo: le ultime (Di lunedì 5 luglio 2021) Il Napoli avrebbe trovato l’accordo per il rinnovo di Giovanni Di Lorenzo: ecco le ultime notizie sul prolungamento di contratto Giovanni Di Lorenzo è uno dei protagonisti a sorpresa dell’Italia di Euro 2020: il terzino ha preso il posto di Florenzi dopo l’infortunio del romano e Mancini ha dimostrato di puntare molto su di lui. E su di lui punta ancora il Napoli. Come riportato da Sky Sport, il Napoli avrebbe trovato l’accordo per il rinnovo fino al 2026: un anno in più rispetto ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 luglio 2021) Ilavrebbel’per ildi Giovanni Di: ecco lenotizie sul prolungamento di contratto Giovanni Diè uno dei protagonisti a sorpresa dell’Italia di Euro 2020: il terzino ha preso il posto di Florenzi dopo l’infortunio del romano e Mancini ha dimostrato di puntare molto su di lui. E su di lui punta ancora il. Come riportato da Sky Sport, ilavrebbel’per ilfino al 2026: un anno in più rispetto ...

AlfredoPedulla : #MarioRui-#Galatasaray: vertice domani per chiudere. Il #Napoli ha accettato offerta da 5 milioni più bonus. Ora accordo per l’ingaggio - AlfredoPedulla : #Basic, accordo totale con la #Lazio. Ora il club di #Lotito aumenterà offerta al #Bordeaux. Il #Napoli è fuori - titty_napoli : RT @Napoli_Report: Il #Napoli ha raggiunto l'accordo per il rinnovo e il prolungamento di #DiLorenzo fino al 2026. @SkySport - 100x100Napoli : Accordo tra Napoli e Di Lorenzo per il rinnovo del contratto fino al 2026 - manuela_orazi : @P_Rocchetti87 Ma non è d’accordo con il Napoli? -