Musica: Mogol domani a San Marino, aspettando la partita (Di lunedì 5 luglio 2021) Mogol racconta Mogol e anticipa la semifinale Italia - Spagna, martedì al campo Bruno Reffi di San Marino. La serata avrà inizio alle 19 con il concerto "Mogol racconta Mogol" organizzato dalla San ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 5 luglio 2021)raccontae anticipa la semifinale Italia - Spagna, martedì al campo Bruno Reffi di San. La serata avrà inizio alle 19 con il concerto "racconta" organizzato dalla San ...

Advertising

Ansa_ER : Musica: Mogol domani a San Marino, aspettando la partita. Aneddoti e canzoni dalle 19 prima di Italia-Spagna #ANSA - pascalvicedomin : RT @RaiDue: Chi se non Mogol poteva fondare un'università per la musica pop italiana? @pascalvicedomin racconta la realtà unica del CET, il… - RaiDue : Chi se non Mogol poteva fondare un'università per la musica pop italiana? @pascalvicedomin racconta la realtà unica… - Carlino_Rimini : Storia della musica in note e parole Mogol si racconta a San Marino - CronacheMc : L'APPUNTAMENTO domenica 4 luglio -