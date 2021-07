**Musica: Mace, stasera concerto storico sul tetto della Galleria di Milano** (Di lunedì 5 luglio 2021) Roma, 5 lug. (Adnkronos) – “Era un’occasione troppo magnifica per non coglierla. Negli ultimi anni nessuno ha avuto questa possibilità. Sono stati mesi intensi di preparazione, ma poi quando ho visto le immagini e quello che è stato realizzato, sono veramente felice”. Così Mace, uno degli artisti più innovativi dell’attuale scena musicale italiana, descrive all’Adnkronos l’emozione prima di ‘Mace x Milano’, l’evento unico in streaming gratuito che andrà online stasera alle ore 21.00 sul canale youtube dell’artista. ll concerto sarà un percorso dal tramonto all’alba e vedrà alternarsi diversi ospiti su tre scenografie ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 5 luglio 2021) Roma, 5 lug. (Adnkronos) – “Era un’occasione troppo magnifica per non coglierla. Negli ultimi anni nessuno ha avuto questa possibilità. Sono stati mesi intensi di preparazione, ma poi quando ho visto le immagini e quello che è stato realizzato, sono veramente felice”. Così, uno degli artisti più innovativi dell’attuale scena musicale italiana, descrive all’Adnkronos l’emozione prima di ‘x Milano’, l’evento unico in streaming gratuito che andrà onlinealle ore 21.00 sul canale youtube dell’artista. llsarà un percorso dal tramonto all’alba e vedrà alternarsi diversi ospiti su tre scenografie ...

Advertising

TV7Benevento : **Musica: Mace, stasera concerto storico sul tetto della Galleria di Milano** (2)... - TV7Benevento : **Musica: Mace, stasera concerto storico sul tetto della Galleria di Milano**... - ADM_assdemxmi : 'Mace for Milano', dal tetto della Galleria il concerto che celebra la ripartenza della musica - solospettacolo : Dal tetto della Galleria va online 'Mace for Milano' - glooit : Dal tetto della Galleria va in scena “Mace for Milano”: un concerto per la ripartenza della musica leggi su Gloo… -