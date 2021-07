Musica e degustazioni nell’oliveto pluripremiato: ecco il Fragnetello Giardini in Jazz (Di lunedì 5 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiFragneto l’Abate (Bn) – Il paesaggio di Fragneto l’Abate è segnato da dolci colline gialle di grano attraversate da meravigliosi oliveti. Qui si produce un olio extravergine d’oliva diventato un prezioso ambasciatore del Sannio. Il primo appuntamento con il Fragnetello Giardini in Jazz nasce dalla volontà di ritrovarsi dopo il lunghissimo stop della pandemia. E di ritrovarsi a tavola, immersi nella bellezza di un oliveto pronto ad accogliere gli ospiti in tutta sicurezza per una serata piacevole e ghiotta. L’evento, organizzato dall’Associazione Sapori de l’Abate, si configura come la prima edizione di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiFragneto l’Abate (Bn) – Il paesaggio di Fragneto l’Abate è segnato da dolci colline gialle di grano attraversate da meravigliosi oliveti. Qui si produce un olio extravergine d’oliva diventato un prezioso ambasciatore del Sannio. Il primo appuntamento con ilinnasce dalla volontà di ritrovarsi dopo il lunghissimo stop della pandemia. E di ritrovarsi a tavola, immersi nella bellezza di un oliveto pronto ad accogliere gli ospiti in tutta sicurezza per una serata piacevole e ghiotta. L’evento, organizzato dall’Associazione Sapori de l’Abate, si configura come la prima edizione di ...

Advertising

anteprima24 : ** #Musica e #Degustazioni nell'#Oliveto pluripremiato: ecco il Fragnetello Giardini in Jazz **… - TV7Benevento : Musica e degustazioni nell’oliveto pluripremiato: ecco il Fragnetello Giardini in Jazz... - infoitcultura : Podere Palazzo apre le porte per la stagione estiva, tra degustazioni, teatro, poesia e musica - TeleradioNews : CASTEL CAMPAGNANO LA TERZA EDIZIONE DI VINILI DI VINI La villa comunale ospiterà 37 cantine, tra degustazioni gu… - MENUETTOit : #Food e #Music: Podere Palazzo apre le porte per la stagione estiva, tra degustazioni, teatro, poesia e musica -

Ultime Notizie dalla rete : Musica degustazioni Eventi Montesilvano estate 2021: il programma completo Dall'11 al 13 agosto torna Cerasuolo a Mare serate con degustazioni, infine il Busk'Eat Festival street food dal 13 al 15 agosto a Largo Venezuela. Ringrazio la Scuola Civica di Musica perché ha ...

Al via "Note di Vino": il 4 luglio vini e piatti tipici del Trentino Alto Adige ...DOMENICA 25 LUGLIO CON I VINI E I PRODOTTI TIPICI DELLA CALABRIA "Al calar del sole ritorna l'atmosfera suggestiva di Note di Vino" Tre serate di degustazioni a tema (vini e piatti tipici) e musica d'...

Musica e degustazioni nell'oliveto pluripremiato: ecco il Fragnetello Giardini in Jazz TV Sette Benevento Da Covatta a Mannoia Che estate a Spinetoli Definito il programma delle iniziative estive per il Comune di Spinetoli: un’estate all’insegna di concerti, letture, musica e degustazioni, dedicata in particolar modo ai bambini. Tanti i big per l’o ...

Salotto diVino degustazioni dei prodotti locali Si apre domani l’Estate nel Borgo con ‘Salotto diVino’, dal 5 al 9 luglio in piazza D’Annunzio: 5 serate di musica e di degustazione dei vini di Suvereto e dei prodotti del territorio. Ogni sera dalle ...

Dall'11 al 13 agosto torna Cerasuolo a Mare serate con, infine il Busk'Eat Festival street food dal 13 al 15 agosto a Largo Venezuela. Ringrazio la Scuola Civica diperché ha ......DOMENICA 25 LUGLIO CON I VINI E I PRODOTTI TIPICI DELLA CALABRIA "Al calar del sole ritorna l'atmosfera suggestiva di Note di Vino" Tre serate dia tema (vini e piatti tipici) ed'...Definito il programma delle iniziative estive per il Comune di Spinetoli: un’estate all’insegna di concerti, letture, musica e degustazioni, dedicata in particolar modo ai bambini. Tanti i big per l’o ...Si apre domani l’Estate nel Borgo con ‘Salotto diVino’, dal 5 al 9 luglio in piazza D’Annunzio: 5 serate di musica e di degustazione dei vini di Suvereto e dei prodotti del territorio. Ogni sera dalle ...