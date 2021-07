Multe in arrivo per chi ritocca le foto personali su Instagram: ecco perché (Di lunedì 5 luglio 2021) Multe in arrivo a chi pubblica foto ritoccate su Instagram: la clamorosa decisione che mette in allarme i follower. ecco tutti i dettagli Novità inattesa per i follower di Instagram: non si potranno modificare o alterare le foto personali che si andranno a pubblicare sui social. Quella dei filtri alle foto che si pubblicano sui L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 5 luglio 2021)ina chi pubblicate su: la clamorosa decisione che mette in allarme i follower.tutti i dettagli Novità inattesa per i follower di: non si potranno modificare o alterare leche si andranno a pubblicare sui social. Quella dei filtri alleche si pubblicano sui L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

RassegnaZampa : #Monopattini, controlli Gps e multe: in arrivo la stretta. Sul tavolo anche l'obbligo del casco - marcodelacroix1 : RT @Gazzettino: #monopattini, controlli Gps e multe: in arrivo la stretta. Sul tavolo anche l’obbligo del casco - mrcllznn : RT @Gazzettino: #monopattini, controlli Gps e multe: in arrivo la stretta. Sul tavolo anche l’obbligo del casco - Gazzettino : #monopattini, controlli Gps e multe: in arrivo la stretta. Sul tavolo anche l’obbligo del casco - peterkama : controlli GPS e multe , in arrivo la stretta del governo sui monopattini #ilmessaggero -