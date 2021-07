Mr Wrong | le anticipazioni del serale | Ezgi arrestata durante la festa!

(Di lunedì 5 luglio 2021) Mr, ledel: cosa succede nella puntata del 6 luglio.la festa, Ozgur non può fare niente!, Ozgur e CansuLa storia di Mrè arrivata ad un punto di svolta.e Ozgur si sono innamorati e hanno deciso di stare insieme, Levent ha finalmente chiesto a Cansu di sposarlo e Deniz fa coppia fissa con lo chef Ozan. Tutto sembra andare per il meglio, ma le difficoltà sono in agguato. Non solo Serdar non si dà per vinto e farà di tutto per riprendersi, il folle Tolga ...

Advertising

MediasetPlay : Se la tentazione è troppa...trovate qui le anticipazioni di 'Mr Wrong -Lezioni d'amore' del 6 luglio ???? - nico_lai93 : RT @MediasetPlay: Se la tentazione è troppa...trovate qui le anticipazioni di 'Mr Wrong -Lezioni d'amore' del 6 luglio ???? - Emanuela541 : RT @MediasetPlay: Se la tentazione è troppa...trovate qui le anticipazioni di 'Mr Wrong -Lezioni d'amore' del 6 luglio ???? - PRosati1974 : RT @MediasetPlay: Se la tentazione è troppa...trovate qui le anticipazioni di 'Mr Wrong -Lezioni d'amore' del 6 luglio ???? - famar1010 : RT @MediasetPlay: Se la tentazione è troppa...trovate qui le anticipazioni di 'Mr Wrong -Lezioni d'amore' del 6 luglio ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Wrong anticipazioni

Mrultima puntata, come finisce: niente matrimonio per Ezgi e Ozgur Tra poche settimane Mr- Lezioni d'amore giungerà a termine. I fan della soap turca si chiedono Mrcome ...Mrturche, prossime puntate: Ezgi viene portata in carcere Una valanga di guai attendono Ezgi nelle prossime puntate Mr, in onda tra qualche settimana in Italia. Stando alle ...Mr Wrong, oggi e stasera: perché non c'è la puntata e quando va in onda? Cosa è Brave and Beautiful in onda al suo posto? Salta il lunedì ...Nuovi colpi di scena accompagneranno i telespettatori di Mr Wrong nella serata di martedì 6 luglio: tutte le anticipazioni ...