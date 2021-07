Motor Valley Fest | l’edizione 2021 rilancia il settore automotive – FOTO

Advertising

marziaminozzi : Modena Automotive Smart Area | Motor Valley • Il sito della Terra dei Motori dell’Emilia-Romagna - infoitsport : Ultimo bagno di folla Il Motor Valley Fest saluta Modena: appuntamento al 2022 - zazoomblog : Motor Valley Fest 2021 - La Via Emilia è pronta alle sfide del futuro - #Motor #Valley #Emilia #pronta #sfide - AllaRicercaDi : RT @UniCredit_IT: #UniCredit4Innovation: nell'ambito di #MotorValleyFest 2021, si è tenuto oggi Motor Valley #Accelerator Event, a cura di… - OttoVola : RT @marinellafly12: Incidente al Motor Valley Fest, la Ferrari: 'Sosterremo in tutto il nostro meccanico' -

Ultime Notizie dalla rete : Motor Valley

L'Emilia - Romagna è la terra dei motori. Tra la via Emilia e il west, sull'ideale asse della, ben 18 collezioni private raccontano, ognuna con le proprie peculiarità, di un connubio tra storia e passione. Una di queste si trova a Imola, seminascosta in un capannone industriale ...Il piano di Enel X per le colonnine di ricarica in autostrada A un dibattitoFest 2021 Federico Caleno, responsabile e - Mobility Italia di Enel X ha dichiarato. " Lo scorso 30 giugno ...Domenica sera è calato il sipario sulla Motor Valley Fest 2021, manifestazione che ha celebrato i brand che hanno contribuito a creare la leggenda della Motor Valley emiliana – marchi del calibro di ...Sono molti i grandi cuochi appassionati di auto e non mancano i testimonial di Case. Ma anche in questo Massimo Bottura, per due volte premiato chef n.1 al mondo, mostra di avere una marcia in più al ...