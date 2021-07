MotoGP, mercato 2022. Viñales, Dovizioso, Yamaha, Aprilia fra divorzi e matrimoni d’interesse. Mentre Valentino Rossi… (Di lunedì 5 luglio 2021) Il divorzio tra Maverick Viñales e la Yamaha ha squassato il mercato piloti della MotoGP, altrimenti destinato a operazioni pressoché marginali. La rescissione consensuale del contratto a fine 2021 tra lo spagnolo e la Casa di Iwata ha messo in moto una serie di manovre inattese proprio in vista del 2022, anche se va detto come i margini non siano molto ampi. Infatti tanti contratti sono già stati firmati e i due attori principali in questo teatro, ovvero i coniugi ormai separati in casa, stanno dando vita a un interessante spettacolo estivo. Viñales, QUALE FUTURO? In ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 luglio 2021) Ilo tra Mavericke laha squassato ilpiloti della, altrimenti destinato a operazioni pressoché marginali. La rescissione consensuale del contratto a fine 2021 tra lo spagnolo e la Casa di Iwata ha messo in moto una serie di manovre inattese proprio in vista del, anche se va detto come i margini non siano molto ampi. Infatti tanti contratti sono già stati firmati e i due attori principali in questo teatro, ovvero i coniugi ormai separati in casa, stanno dando vita a un interessante spettacolo estivo., QUALE FUTURO? In ...

