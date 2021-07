MotoGP, Beirer: 'Petrucci collaudatore? Pensiero affascinante' (Di lunedì 5 luglio 2021) Il mercato MotoGP è in continuo fermento e tra i piloti che potrebbero rischiare il posto (o confermarlo) c'è Danilo Petrucci. Il pilota di Terni in sella alla RC - 16 del team Tech 3 non sta avendo ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di lunedì 5 luglio 2021) Il mercatoè in continuo fermento e tra i piloti che potrebbero rischiare il posto (o confermarlo) c'è Danilo. Il pilota di Terni in sella alla RC - 16 del team Tech 3 non sta avendo ...

Advertising

motosprint : #MotoGP, #Beirer: “#Petrucci collaudatore? Pensiero affascinante” - STnews365 : Motogp, Beirer: Petrucci possibile collaudatore KTM. Il manager tedesco non esclude per il ternano, un futuro da co… - infoitsport : MotoGP, Beirer, KTM: Petrucci tester? Una ipotesi affascinante per noi - umbriaOn : #MotoGp, futuro #Petrucci: ipotesi #collaudatore per la #Ktm - gponedotcom : Beirer, KTM: 'Petrucci tester? Una ipotesi affascinante per noi': 'Sarebbe bello avere un pilota come Danilo pronto… -