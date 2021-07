Morte Raffaella Carrà, il compagno: “Una malattia ha attaccato il suo corpo”. Celebre la sorpresa di Maradona (Di lunedì 5 luglio 2021) È morta Raffaella Carrà, aveva 78 anni. La Morte di una delle più grandi showgirl italiane è avvenuta a causa di “una malattia che ha attaccato il suo corpo così minuto ma così pieno di energia” ha detto Il compagno Sergio Iapino. Raffaella Carrà, una delle più grandi showgirl italiane, è morta all’età di 78 anni. A dare l’annuncio, all’agenzia Ansa, è stato Sergio Iapino, compagno di una vita. “Raffaella ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 5 luglio 2021) È morta, aveva 78 anni. Ladi una delle più grandi showgirl italiane è avvenuta a causa di “unache hail suocosì minuto ma così pieno di energia” ha detto IlSergio Iapino., una delle più grandi showgirl italiane, è morta all’età di 78 anni. A dare l’annuncio, all’agenzia Ansa, è stato Sergio Iapino,di una vita. “ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il ...

