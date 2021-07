Morte Raffaella Carrà, de Magistris: “Ha rappresentato la storia della migliore tv” (Di lunedì 5 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Rappresentava la storia migliore della televisione italiana. Raffaella Carrà era un’artista unica, una straordinaria professionista, un modello per tanti. Ci mancherai.” Lo scrive su Twitter il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Rappresentava latelevisione italiana.era un’artista unica, una straordinaria professionista, un modello per tanti. Ci mancherai.” Lo scrive su Twitter il sindaco di Napoli, Luigi de. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

FranAltomare : Il concetto di morte è incompatibile con Raffaella Carrà. Eterna fin dal primo giorno. - vladiluxuria : La morte di Raffaella Carrà mi coglie impreparata, sbigottita, addolorata. La colonna sonora delle nostre feste e d… - SkySport : Cantante, ballerina, attrice e conduttrice televisiva famosa non solo in Italia. In carriera ha venduto oltre 60 mi… - willycuba65 : quando a 6 anni incominci a capire la bellezza della donna #RaffaellaCarra Il celebre «Tuca Tuca» con Alberto Sor… - arielmorenof : RT @vogue_italia: Raffaella , ci mancherai -