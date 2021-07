Morta Raffaella Carrà | ' una malattia ha attaccato il suo corpo' La notizia che ha colpito tutto il Paese

(Di lunedì 5 luglio 2021). 'ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre'. Con ...

Showgirl, cantante, ballerina, attrice e conduttrice televisiva, artista di fama internazionale,Carrà si è spenta alle ore 16.20. L'annuncio di Sergio Iapino: 'È andata in un mondo ...Carrà . 'ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre'. Con ...Poliedrica artista, showgirl, cantante, ballerina, attrice, conduttrice televisiva, la notizia scuote all'improvviso i media e il Paese ...E' morta Raffaella Carrà, all'età di 78 anni, compiuti poche settimane fa. "Raffaella ci ha lasciati. E' andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straord ...