Morta Raffaella Carrà, se ne va a 78 anni la più grande showgirl italiana (Di lunedì 5 luglio 2021) Raffaella Carrà, uno dei miti televisivi nazionali, è Morta oggi all’età di 78 anni. La notizia è stata data all’Ansa da Sergio Japino, compagno fedele di una vita dopo Gianni Boncompagni. Raffaella Carrà, storia di un'artista eterna guarda le foto «Raffaella ci ha ... Leggi su iodonna (Di lunedì 5 luglio 2021), uno dei miti televisivi nazionali, èoggi all’età di 78. La notizia è stata data all’Ansa da Sergio Japino, compagno fedele di una vita dopo GiBoncompagni., storia di un'artista eterna guarda le foto «ci ha ...

repubblica : ?? Morta a 78 anni Raffaella Carra' - TgLa7 : E' Morta Raffaella Carrà - Corriere : ???? ULTIM'ORA - È morta Raffaella Carrà - Gabri75 : È morta Raffaella Carrà! La adoravo! Mi dispiace un sacco. Ho un nodo in gola. Raffa mi piaceva così tanto che quan… - ohwmyllama : RT @Ri_Ghetto: IN CHE CAZZO DI SENSO È MORTA RAFFAELLA CARRÀ MA STATE SCHERZANDO VI PREGO DITEMI CHE NON È VERO -