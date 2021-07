Morta Raffaella Carrà | Mattarella | “Ha lanciato messaggio di eleganza | gentilezza e ottimismo” Draghi | “Decisiva per cultura dello spettacolo”

(Di lunedì 5 luglio 2021) “Sono profondamente colpito dalla scomparsa di, un’artista popolare, amata e apprezzata da diverse e numerose generazioni di telespettatori in Italia e all’estero. Volto televisivo per eccellenza ha trasmesso, con la sua bravura e la sua simpatia, undi”. Sono le parole che il presidente della Repubblica, Sergio, ha voluto dedicare alla cantante e showgirl scomparsa oggi, a 78 anni, sconfitta dalla malattia. Ma sono tantissimi, oltre ai personaggi, i ...

Ultime Notizie dalla rete : Morta Raffaella

E ancora, Vladimir Luxuria : ' La morte diCarrà mi coglie impreparata, sbigottita, addolorata. La colonna sonora delle nostre feste e dei nostri Pride, i suoi look imitati da mille drag ...Addio alla Raffa nazionale, la Carràa 78 anni - - > Leggi Anche E'Carrà: addio alla regina della tv - - > Leggi AncheCarrà, il cordoglio del mondo dello spettacolo ...È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre”. Le mando un grande abbraccio ovunque essa sia'. Redazione. È ...(Agenzia Vista) Roma, 05 luglio 2021 I messaggi di cordoglio del mondo della politica scritti su Twitter per la morte di Raffaella Carrà, la showgirl si è spenta all'età di 78 anni. A dare l'annuncio ...