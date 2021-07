Morta Raffaella Carrà: l'annuncio dell'ex compagno Sergio Iapino (Di lunedì 5 luglio 2021) Morta Raffaella Carrà . "Raffaella ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre". Con ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 5 luglio 2021). "ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre". Con ...

Advertising

repubblica : ?? Morta a 78 anni Raffaella Carra' - Corriere : ???? ULTIM'ORA - È morta Raffaella Carrà - MediasetTgcom24 : E' morta Raffaella Carrà: aveva 78 anni #raffaellacarrà - chisena66 : RT @elenapalombii: Raffaella Carrà è morta e io non ero pronta a perdere un'icona come lei - CorriereLucano : Italia in lutto, è morta a 78 anni #RaffaellaCarrà. #Iapino: “E’ andata in un mondo migliore ma il suo talento risp… -