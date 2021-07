morta Raffaella Carrà | la regina della tv e della musica italiana

(Di lunedì 5 luglio 2021) Una delle più grandi, se non la più grande showgirl, èall'età di 78 anni. A comunicarlo è stato Sergio Iapino, compagno di una vita: 'ci ha lasciati. È ...

repubblica : ?? Morta a 78 anni Raffaella Carra' - TgLa7 : E' Morta Raffaella Carrà - Corriere : ???? ULTIM'ORA - È morta Raffaella Carrà - Jess_Tommo_ : Non riesco a credere che sia morta Raffaella Carrà... - FrancescoLaSa13 : RT @MediasetTgcom24: E' morta Raffaella Carrà: aveva 78 anni #raffaellacarrà -

Ultime Notizie dalla rete : morta Raffaella

Durante la sua lunga carrieraCarrà è diventata un'icona della musica e della televisione italiana, riscontrando grandi consensi anche all'estero, soprattutto in Spagna.Carrà si ...ROMA - ÈCarrà . L'artista aveva 78 anni. 'ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento ...“Raffaella ci ha lasciati. Raffaella Carrà si è spenta a 78 anni alle ore 16.20 di oggi, dopo una malattia che da qualche tempo aveva attaccato quel suo corpo così minuto eppure così pieno di straripa ...(ANSA) - ROMA, 05 LUG - E' morta Raffaella Carrà. La grande artista si è spenta il 5 luglio alle 16.20. "Raffaella ci ha lasciati. E' andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua ...