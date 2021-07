Morta Raffaella Carrà | la regina della tv aveva 78 anni

(Di lunedì 5 luglio 2021) ROMA – E’all’età di 78. A dare l’annuncio è Sergio Japino: “ci ha lasciati. E’ andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre”. Tutti gli amici di, i suoi collaboratori e la sua famiglia hanno manifestato il dolore per questa tremenda perdita. su Il CorriereCittà.

repubblica : ?? Morta a 78 anni Raffaella Carra' - MediasetTgcom24 : E' morta Raffaella Carrà: aveva 78 anni #raffaellacarrà - TgLa7 : E' Morta Raffaella Carrà - goldenvchx : scusate come è morta raffaella carrà - luis_quevedo : RT @sole24ore: E' morta Raffaella Carrà, aveva 78 anni. Maggiori particolari tra poco su -

Ultime Notizie dalla rete : Morta Raffaella

L'annuncio di Iapino: "È andata in un mondo migliore".