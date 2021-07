Morta Raffaella Carrà | il dolore di Tiziano Ferro | ' Mi fa stare male pensare all' ultima volta'

Advertising

repubblica : ?? Morta a 78 anni Raffaella Carra' - Corriere : ???? ULTIM'ORA - È morta Raffaella Carrà - MediasetTgcom24 : E' morta Raffaella Carrà: aveva 78 anni #raffaellacarrà - RepSpettacoli : È morta Raffaella Carrà, icona della tv italiana. Japino: 'È andata in un mondo migliore' [di Giovanni Gagliardi] [… - Domenico1oo777 : RT @MediasetTgcom24: E' morta Raffaella Carrà: aveva 78 anni #raffaellacarrà -

approfondimento E'Carrà, la ricordiamo con le 10 canzoni più amate Ci sono due momenti televisivi distanti vent'anni che mettonoCarrà al centro della scena, come attrice ...Raggiunto dall' Adnkronos , Pippo Baudo si è lasciato andare al ricordo diCarrà ,oggi 5 luglio all'età di 78 anni. ' Sono immensamente scosso . È stata un'artista eccezionale, un'autodidatta straordinaria, io la conosco dagli inizi della sua carriera. Io ...L’annuncio di Sergio Japino: “Ci ha lasciati. E’ andata in un mondo migliore”. L’ombelico, il caschetto, la sessualità: tutte le innovazioni della diva pop italiana NordEst (Adnkronos) – Raffaella Ca ...Raffaella Carrà non c’è più. La showgirl, un autentico simbolo del panorama televisivo non solo italiano, è morta all’età di 78 ...