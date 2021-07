“Morirò senza saperlo” | la battuta di Raffaella Carrà sulla propria lapide

Leggi su periodicoitaliano

(Di lunedì 5 luglio 2021)è stata madrina del World Pride 2017, eppure a chiederlo a lei, no sa il perché di tutta questa popolarità tra le fila dei ‘queer’. Dopo una carriera iconica e di riferimento soprattutto in certi ambienti, la regina della Tv Italiana non si spiega l’adorazione del mondo LGBTQ+. Un’icona, perché realeha sicuramente colorato il grigiore dell’Italia degli anni 70 e si è imposta come personaggio culturale di riferimento per tutte le generazioni. Ma una fetta del suo pubblico è sicuramente rappresentata da gente ‘queer’, sebbene lei stessa non sapesse perché: “L’ho chiesto a un amico gay, ...