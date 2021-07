Monza | Assolombarda | faremo il possibile per soluzione condivisa su Gianetti

(Di lunedì 5 luglio 2021) Milano, 5 lug. (Adnkronos) - "Preso atto della procedura di licenziamento collettivo dellaFad Wheels solo a valle di un'apertura della stessa, in totale autonomia, da parte dell'azienda,precisa che farà tutto il, nei tavoli di confronto preposti, per cercare unanel rispetto di tutte le parti coinvolte e avendo ben presente l'impegno sottoscritto, lo scorso 29 giugno, con la firma dell'avviso comune con il governo e i sindacati". Lo comunica, dopo che l'azienda di Ceriano Laghetto, in provincia die ...

... dal 2018, controlla lo storico gruppo di cerchi per auto di Ceriano Laghetto () Gianetti ... 'In giro c'è voglia di assumere e non di licenziare' , aveva affermato il leader di(...A Ceriano Laghetto, in provincia di, la Gianetti Fad Wheels, che produce cerchioni, ha ... Troviamo altrettanto inaccettabile che la Gianetti Ruote, associata a Confindustria () abbia ...Milano, 5 lug. (Adnkronos) - "Preso atto della procedura di licenziamento collettivo della Gianetti Fad Wheels solo a valle di un’apertura della stessa, in totale autonomia, da parte dell’azienda, Ass ...“Le parti sociali alla luce della soluzione proposta dal Governo sul superamento del blocco dei licenziamenti, si impegnano a raccomandare l'utilizzo degli ammortizzatori sociali che la legislazione v ...