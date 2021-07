Monster Beach, la nuova serie da oggi su Cartoon Network (Di lunedì 5 luglio 2021) Su Cartoon Network l'estate è all'insegna del divertimento in compagnia di orchi, zombie e creature marine sulla spiaggia di Monster Beach! Un'estate mostruosa, all'insegna di surf, musica e tanto divertimento: in arrivo su Cartoon Network (canale 607 di Sky) la nuovissima serie animata in prima TV assoluta Monster Beach: l'appuntamento è a partire da oggi 5 luglio, dal lunedì al venerdì, alle ore 19.25. Fare surf con gli orchi, prendere il sole in compagnia di zombie e tuffarsi in acqua insieme a incredibili creature ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 5 luglio 2021) Sul'estate è all'insegna del divertimento in compagnia di orchi, zombie e creature marine sulla spiaggia di! Un'estate mostruosa, all'insegna di surf, musica e tanto divertimento: in arrivo su(canale 607 di Sky) la nuovissimaanimata in prima TV assoluta: l'appuntamento è a partire da5 luglio, dal lunedì al venerdì, alle ore 19.25. Fare surf con gli orchi, prendere il sole in compagnia di zombie e tuffarsi in acqua insieme a incredibili creature ...

Ultime Notizie dalla rete : Monster Beach MONSTER BEACH la nuova divertente serie di Cartoon Network Un'estate mostruosa, all'insegna di surf, musica e tanto divertimento: in arrivo su Cartoon Network (canale 607 di Sky) la nuovissima serie animata in Prima TV assoluta 'MONSTER BEACH'. L'appuntamento è a partire dal 5 luglio, dal lunedì al venerdì, alle ore 19.25 . Fare surf con gli orchi, prendere il sole in compagnia di zombie e tuffarsi in acqua insieme a ...

