Monica Bellucci si fa da parte. È la figlia Deva il centro della cover di Vogue (Di lunedì 5 luglio 2021) La madre si fa da parte e lascia il palcoscenico alla figlia. Questo è il concetto che comunica il nuovo, iconico ritratto di Monica Bellucci e della figlia Deva Cassel, scattato da Paolo Roversi per Vogue Italia. "Il gesto di farsi da parte e lasciare i riflettori a Deva lo ha voluto Monica stessa. Diamogliene atto: fare spazio a chi viene dopo (una figlia, un successore) non è cosa che siamo abituati a vedere spesso", ha scritto il direttore Emanuele Farneti nel suo editoriale.

