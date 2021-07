Monica Bellucci e la figlia Deva Cassel | per la prima volta insieme sulla copertina di Vogue Italia

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 5 luglio 2021) Il nuovo numero di, in edicola dal 6 luglio, è dedicato ai sedicenni: cosa vogliono, cosa pensano, come conoscerli e capirli. In, la giovanissimaritratta per laalla madre, l’attrice. In esclusiva mondiale per, infatti,e la sua primogenita(nata il 12 settembre 2004 dall’unione con l’attore Vincent) hanno ...