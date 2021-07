Monica Bellucci e la figlia Deva Cassel per la nuova copertina di Vogue Italia

(Di lunedì 5 luglio 2021)e lafotografate per la prima volta insieme per ladel numero di luglio didedicato ai e alle sedicenni. A fotografare madre eè Paolo Roversi, che ha scattato foto della divana in molte occasioni. Era la prima volta che invece rivolgeva l’attenzione della sua macchina fotografica verso. “Tempo fami aveva mostrato una foto sul telefonino ed è stato colpo di fulmine” rivela Roversi parlando della giovane ...

In copertina, la giovanissima Deva Cassel ritratta per la prima volta insieme alla madre, l'attrice. In esclusiva mondiale per Vogue Italia, infatti,e la sua ...... e da un parterre di tutto rispetto: tra gli altri, gli stilisti Raf Simons e Pierpaolo Piccioli, l'attrice, e la modella e regista Farida Khelfa, habituée di Alaïa. Nella gallery, ...Premi Flaiano 2021 vincitori, la cerimonia di premiazione a Pescara VIDEO. Tutti i vincitori finalisti dei Premi Flaiano 2021 a Pescara il 3-4 luglio ...Il nuovo numero di Vogue Italia, in edicola dal 6 luglio, è dedicato ai sedicenni e vede in copertina la giovanissima Deva Cassel ritratta per la prima volta insieme alla madre, Monica Bellucci ...