“Missouri” | stasera in tv il western movie di Arthur Penn

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 5 luglio 2021) Girato nello stato del Montana, il film “” (“TheBreaks” è il titolo originale) è composto da un cast stellare, infatti, alla regia è presentementre Marlon Brando e Jack Nicholson sono i protagonisti.ha diretto diversi film di successo come “Gangster Story” (1967) e “Alice’s Restaurant” (1969). Marlon Brando ha recitato in molte pellicole acclamate come “Il padrino” (di Francis Ford Coppola, 1972) e “Un tram che si chiama desiderio” (di Elia Kazan, 1951). Anche Jack Nicholson ha recitato in numerose pellicole di successo come “Qualcuno volò sul ...