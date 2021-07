Milano 'sblocco licenziamenti', la fabbrica chiude: in 152 perdono il lavoro per email (Di lunedì 5 luglio 2021) In 152 hanno perso il lavoro e lo hanno saputo tramite email . La Gianetti Fad Wheel, azienda di lavorazione metalli di Ceriano Laghetto (Monza), ha annunciato la chiusura dello stabilimento. La ... Leggi su leggo (Di lunedì 5 luglio 2021) In 152 hanno perso ile lo hanno saputo tramite. La Gianetti Fad Wheel, azienda di lavorazione metalli di Ceriano Laghetto (Monza), ha annunciato la chiusura dello stabilimento. La ...

